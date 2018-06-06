В Дагестане создали комитет ко архитектуре и градостроительству

Врио главы Дагестана Владимир Васильев 5 июня подписал указ о создании комитета по архитектуре и градостроительству в структуре правительства республики

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы администрации главы и правительства Дагестана. Кто возглавит новый комитет, не уточняется.

Из документа следует, что комитет создали для совершенствования структуры органов исполнительной власти. Ведомство будет выполнять функции министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона в сфере архитектуры и градостроительства.

В марте председатель правительства Дагестана Артем Здунов заявил о создании в регионе нового комитета по вопросам архитектуры и градостроительства, отметив, что этим отраслям «теперь будет уделяться повышенное внимание».

Как сообщали Юга.ру, в конце марта Владимир Васильев преобразовал структуру правительства Дагестана и назначил руководителей трех министерств. В частности, переименовал министерство строительства, архитектуры и ЖКХ в министерство строительства и ЖКХ и назначил его главой экс-мэра Дербента Малика Баглиева.

Напомним, предыдущий министр строительства Дагестана Ибрагим Казибеков находится в розыске.