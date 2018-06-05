В одном из районов Дагестана ввели режим ЧС в связи с возможными паводками

Дагестан

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В Ахтынском районе Дагестана ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с повышением уровня воды в реке Самур

В администрации района провели экстренное совещание в связи с возможными паводками. Участники заседания сообщили, что из-за сильных ливней и таяния снега в горах уровень воды в реке Самур достиг критических значений. Отмечается, что река изменила свое течение. Вода также размыла берега и подобралась к магистральному газопроводу, сообщает «Регион online».

В селе Ахты 5 июня в 15:30 отключили газ. Такие меры приняли для предотвращения разрыва газопровода. Газ планируют восстановить 6 июня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Дагестан.

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