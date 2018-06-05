Двоих жителей Кабардино-Балкарии осудили за покушение на полицейского и попытку примкнуть к ИГИЛ

Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор двум жителям Кабардино-Балкарии, которые планировали примкнуть к ИГИЛ

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Алена Катькало. По версии следствия, двое мужчин, разделяя радикальные религиозные взгляды, в июне прошлого года решили вступить в международную террористическую организацию ИГИЛ (запрещена в России). Чтобы заработать денег на поездку в Сирию, они планировали убить полицейского. Злоумышленники хотели подорвать правоохранителя с помощью самодельного устройства.

Суд установил, что в августе 2017 года они забрали взрывное устройство из тайника, однако их задержали. Во время обыска у подельников изъяли наркотики.

Мужчин признали виновными в приготовление к участию в террористической организации, незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и наркотиков.

«Одному из них назначили наказание в виде 11 лет колонии строгого режима. Другой обвиняемый получил 12 лет строгого режима», — цитирует пресс-секретаря суда «Интерфакс».