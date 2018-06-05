Правительство предложило заменить военные кафедры на учебные центры

Правительство внесло в Госдуму проект закона об отмене военных кафедр в вузах

Кабмин предлагает заменить несколько существующих видов структурных подразделений военной подготовки в вузах на единый вид — военные учебные центры.

В марте 2017 года Госдума приняла законопроект, который позволяет студентам вузов без военных кафедр проходить военную подготовку в военных вузах. Обучение аналогично занятиям на военных кафедрах, не предполагает увеличения общего количества учащихся и будет реализовываться в рамках кадрового заказа на подготовку военнослужащих запаса, сообщает RT.