Правительство предложило заменить военные кафедры на учебные центры

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Правительство внесло в Госдуму проект закона об отмене военных кафедр в вузах

Кабмин предлагает заменить несколько существующих видов структурных подразделений военной подготовки в вузах на единый вид — военные учебные центры.

В марте 2017 года Госдума приняла законопроект, который позволяет студентам вузов без военных кафедр проходить военную подготовку в военных вузах. Обучение аналогично занятиям на военных кафедрах, не предполагает увеличения общего количества учащихся и будет реализовываться в рамках кадрового заказа на подготовку военнослужащих запаса, сообщает RT.

Правительство
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