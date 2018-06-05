В ЮФУ создали первый в Ростове проект виртуальной экскурсии в формате 360°VR

К чемпионату мира по футболу Институт наук о Земле Южного федерального университета подготовил первый в Ростове проект виртуальной экскурсии в формате 360°VR

Цикл VR-экскурсий называется «Ростов-на-Дону. Ворота Кавказа. Тайны степного мегаполиса». Экскурсию создали резиденты коворкинг-лаборатории Института наук о Земле «ДонКиберГео» доцент Олег Хорошев и магистрант Юрий Орлинский.

«Виртуальная экскурсия про Набережную — это пилотный проект. В Ростове подобных экскурсий в формате VR нет. Это инновационное направление, которое сейчас набирает обороты. Мы планируем создать цикл виртуальных экскурсий, в основном будем рассказывать о географии Ростова, о городских легендах. Работаем с архивами, хотим интегрировать в видео старые фото ростовских улиц, чтобы окунуть зрителей в эпоху XX века. В ближайшее время сделаем виртуальную экскурсию по Большой Садовой», — рассказал Юга.ру Олег Хорошев.

Видеоэкскурсию лучше смотреть через шлемы виртуальной реальности или на смартфонах с установленным VR-плеером.