Сотрудника УСБ МВД по Дагестану задержали в Москве — «Черновик»

В московском аэропорту Домодедово 5 июня задержали начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД Дагестана Магомеда Хизриева

По данным дагестанской газеты «Черновик», Хизриева задержали, когда он прилетел в Москву из Махачкалы. В Дагестан тем временем вылетела спецгруппа ФСБ, которая проводит обыски в доме полицейского. Источник газеты уточнил — силовики заподозрили, что Хизриев собирается покинуть страну.

Предположительно, сотрудника полиции могут подозревать в причастности к убийству сотрудника объединенного отряда «Дагестан» Службы Безопасности ОАО Черномортранснефть» Сергея Сайпудинова в 2012 году.