Сотрудника УСБ МВД по Дагестану задержали в Москве — «Черновик»

Дагестан

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В московском аэропорту Домодедово 5 июня задержали начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД Дагестана Магомеда Хизриева

По данным дагестанской газеты «Черновик», Хизриева задержали, когда он прилетел в Москву из Махачкалы. В Дагестан тем временем вылетела спецгруппа ФСБ, которая проводит обыски в доме полицейского. Источник газеты уточнил — силовики заподозрили, что Хизриев собирается покинуть страну.

Предположительно, сотрудника полиции могут подозревать в причастности к убийству сотрудника объединенного отряда «Дагестан» Службы Безопасности ОАО Черномортранснефть» Сергея Сайпудинова в 2012 году.

Министерство внутренних дел РФ
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