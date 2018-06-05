Ростовчанин выпал из окна 4 этажа при попытке побега из отдела полиции

В Ростове мужчина выпал из окна 4-го этажа здания отдела полиции при попытке сбежать, с травмами его доставили в больницу

Как сообщает пресс-служба СУ СК по области, по предварительным данным, ранее судимый за совершение хищения мужчина был приглашен в отдел уголовного розыска ОП№2 УМВД России по Ростову-на-Дону.

Находясь в отделении, он пошел в туалет. Мужчина повредил замок внешней решетки окна и попытался выйти через окно, но сорвался вниз.

Сотрудники полиции вызвали ему скорую помощь. С травмами мужчина доставлен в больницу.

Проводится проверка.