Ростовчанин выпал из окна 4 этажа при попытке побега из отдела полиции

Ростовская область

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В Ростове мужчина выпал из окна 4-го этажа здания отдела полиции при попытке сбежать, с травмами его доставили в больницу

Как сообщает пресс-служба СУ СК по области, по предварительным данным, ранее судимый за совершение хищения мужчина был приглашен в отдел уголовного розыска ОП№2 УМВД России по Ростову-на-Дону.

Находясь в отделении, он пошел в туалет. Мужчина повредил замок внешней решетки окна и попытался выйти через окно, но сорвался вниз.

Сотрудники полиции вызвали ему скорую помощь. С травмами мужчина доставлен в больницу.

Проводится проверка.

Полиция Ростов-на-Дону
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