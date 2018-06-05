На территории старого аэропорта в Ростове организуют перехватывающую парковку на 10 тыс. мест

Во время чемпионата мира по футболу на территории старого ростовского аэропорта появится перехватывающая парковка на 10 тыс. мест

Как сообщает пресс-служба правительства региона, работа перехватывающей парковки будет организована с 15 июня по 3 июля.

Юга.ру ранее писали, что оставить машину рядом со стадионом во время ЧМ будет нельзя. Помимо территории старого аэропорта, будут организованы еще две перехватывающие парковки — на парковках торговых центров «Мегамаг» и «Мега».

В дни матчей шаттлы будут доставлять к «Ростов-Арене» до 25 тысяч человек в час. В качестве такси аккредитовано почти 600 легковых автомобилей 13 транспортных компаний.

7 декабря 2017 года все рейсы из старого аэропорта были переведены в аэропорт Платов. Платов построили в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Объект находится в Аксайском районе в 30 км севернее Ростова. На территории старого аэропорта компания ГК «Кортрос» хочет построить микрорайон. Там смогут проживать около 150 тыс. человек. Работы по строительству планируются начать в первом квартале 2019 года.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. «Ростов-Арена» примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала (2 июля).