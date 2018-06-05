На территории старого аэропорта в Ростове организуют перехватывающую парковку на 10 тыс. мест

Ростовская область

Распечатать

Во время чемпионата мира по футболу на территории старого ростовского аэропорта появится перехватывающая парковка на 10 тыс. мест

Как сообщает пресс-служба правительства региона, работа перехватывающей парковки будет организована с 15 июня по 3 июля.

Юга.ру ранее писали, что оставить машину рядом со стадионом во время ЧМ будет нельзя. Помимо территории старого аэропорта, будут организованы еще две перехватывающие парковки — на парковках торговых центров «Мегамаг» и «Мега».

В дни матчей шаттлы будут доставлять к «Ростов-Арене» до 25 тысяч человек в час. В качестве такси аккредитовано почти 600 легковых автомобилей 13 транспортных компаний.

7 декабря 2017 года все рейсы из старого аэропорта были переведены в аэропорт Платов. Платов построили в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Объект находится в Аксайском районе в 30 км севернее Ростова. На территории старого аэропорта компания ГК «Кортрос» хочет построить микрорайон. Там смогут проживать около 150 тыс. человек. Работы по строительству планируются начать в первом квартале 2019 года.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. «Ростов-Арена» примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала (2 июля).

парковки Ростов-на-Дону ЧМ-2018
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На Кубани продолжаются происки пропавшей 13-летней Ирины Лисовской
В Госдуме предложили сделать выходными дни матчей сборной России на ЧМ-2018
В Северной Осетии из окна многоэтажки выпал пятилетний мальчик
В Краснодаре снесут 25 незаконных ларьков
Центр адаптации мигрантов планируют открыть в Ставропольском крае
Галицкий и Дерипаска попали в топ-500 богатейших людей мира по версии Bloomberg

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале