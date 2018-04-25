Во время ЧМ в Ростове организуют три перехватывающие парковки

Во время чемпионата мира по футболу в Ростове будут работать три перехватывающие парковки на 4 тыс. мест

«Будут организованы три перехватывающие парковки на 4 тыс. мест на парковках торговых центров "Мегамаг", "Мега" и старого аэропорта», — сказал министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов на заседании регионального оргкомитета по подготовке к ЧМ-2018.



Как сообщали Юга.ру, на парковке рядом со стадионом нельзя будет оставить машину как во время тестовых матчей, так и во время ЧМ.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. «Ростов-Арена» примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала (2 июля).