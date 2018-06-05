Экс-директор детского центра «Смена» в Анапе пойдет под суд за незаконный бизнес

Бывшего директора анапского лагеря «Смена» Николая Иванюшкина будут судить за незаконный бизнес с ущербом почти 80 млн рублей

По данным источника телеканала «360», Иванюшкин, злоупотребив служебными полномочиями, использовал часть земли федерального значения, которая была у «Смены» в бессрочном пользовании. Из-за незаконных действий директора земля перешла из федеральной собственности — ущерб достиг 80 млн рублей. Он заключил договор купли-продажи нежилого помещения, находившегося в собственности у центра. Еще экс-директор не внес здание в реестр сведений федерального имущества и не согласовал сделку с самим центром.

Часть земель вернули собственнику, Иванюшкин под подпиской о невыезде.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края Юга.ру сообщили, что обвинение по делу утвердил прокурор региона Сергей Табельский. Дело направили в Анапский городской суд.

По данным пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю, с 2012 по 2017 год обвиняемый был депутатом Законодательного собрания Краснодарского края.