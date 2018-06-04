Двух пьяных пилотов «Победы» сняли с рейса до Махачкалы

Авиакомпания «Победа» уволила двух пилотов, которые употребляли алкоголь перед рейсом

Об этом рассказал гендиректор перевозчика Андрей Калмыков. Ранее появились сообщения, что 26 мая двое пилотов «Победы» пытались вылететь из Сургута в Махачкалу. По словам Калмыкова, из-за нарушения порядка медицинского освидетельствования медпунктом аэропорта Сургута авиакомпания не смогла уволить пилотов по соответствующей статье.

«Однако они были отстранены от выполнения рейса и незамедлительно уволены из штата компании по соглашению сторон», — сказал он.

Калмыков отметил, что законодательство не предусматривает лишение нарушителей пилотских свидетельств, сообщает РИА «Новости».