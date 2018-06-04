Двух пьяных пилотов «Победы» сняли с рейса до Махачкалы

Дагестан

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Авиакомпания «Победа» уволила двух пилотов, которые употребляли алкоголь перед рейсом

Об этом рассказал гендиректор перевозчика Андрей Калмыков. Ранее появились сообщения, что 26 мая двое пилотов «Победы» пытались вылететь из Сургута в Махачкалу. По словам Калмыкова, из-за нарушения порядка медицинского освидетельствования медпунктом аэропорта Сургута авиакомпания не смогла уволить пилотов по соответствующей статье.

«Однако они были отстранены от выполнения рейса и незамедлительно уволены из штата компании по соглашению сторон», — сказал он.

Калмыков отметил, что законодательство не предусматривает лишение нарушителей пилотских свидетельств, сообщает РИА «Новости».

Авиация Махачкала
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