В Новороссийске театральный фестиваль откроется спектаклем «Чудный день, чтобы сдохнуть»

В Новороссийске 4 июня с постановки «Чудный день, чтобы сдохнуть» стартует XVI Фестиваль театров малых городов России

На фестиваль съедутся творческие коллективы из Краснодарского и Красноярского краев, Свердловской, Тамбовской, Калининградской, Омской, Саратовской, Самарской, Ивановской, Ленинградской областей, Республики Татарстан и Удмуртии — всего 16.

Программа состоит из конкурсной и внеконкурсной частей. Первая, в свою очередь, делится на две категории: большая и малая формы. В большой представлены спектакли «Гарольди Мод» Олега Загуменнова (Драматический театр города Вольска), «Смерть Тарелкина» Павла Зобнина (Серовский театр драмы им. Чехова), «Три сестры» Гульнары Галавинской (Мичуринский драматический театр), «Снегурочка» Александра Огарева (Кинешемский драматический театр имени Островского), «Отрочество» Евгении Беркович (театр «Колесо» им. народного артиста России Глеба Дроздова), «Ревизор» Артема Терехина (Калининградский областной театр юного зрителя «Молодежный»), «Екатерина Ивановна» Алексея Песегова (Минусинский драматический театр).

В конкурсную программу малой формы вошли постановки «Случай на станции Кочетовка» (Нижнетагильский драматический театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка), «Карл и Анна» (Русский драматический театр «Мастеровые»), «Девочка из переулка. Хэллоуин» (Театр драмы Каменска-Уральского), «Вино из одуванчиков» (Глазовский драматический театр «Парафраз»), «Мертвые души» (Городской драматический театр «Поиск»), «Иблис» (Мензелинский государственный татарский драматический театр имени С. Амутбаева), «Папин след» (Омский государственный Северный драматический театр имени Ульянова), «УРОД@ДОБРЫЙ МАЛЬЧИК.RU» (театр драмы и кукол «Святая крепость»), «Чудный день, чтобы сдохнуть» (Новороссийский муниципальный драматический театр им. Амербекяна), которая откроет фестиваль.

Спектакли-победители определит жюри, возглавляемое народным артистом России Игорем Скляром. Эти постановки будут показаны в Москве на сцене Театра наций. Подробную программу фестиваля можно посмотреть на сайте.