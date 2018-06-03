Из горящего дома в Анапе спасли пять человек

Краснодарский край

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В Анапе 3 июня загорелись частный дом и автомобиль

Около 11 утра в воскресенье загорелся частный дом на одной из улиц в поселке Супсех, входящем в состав города-курорта. Вскоре пламя перекинулось на автомобиль. В 11:09 сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного МЧС, и уже к 12:02 огонь был полностью потушен.

Пострадавших и погибших при пожаре нет, из дома были эвакуированы пять человек. Ликвидацией возгорания на территории около 100 кв. м занимались 10 человек и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

О причинах воспламенения пока не сообщается, обстоятельства устанавливаются.

Анапа Пожары
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