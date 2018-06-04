Дилерский центр Mitsubishi Motors «Юг-Авто» презентовал новый Mitsubishi Eclipse Cross в Краснодаре

Краснодарский край

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26 и 27 мая в ТЦ «МЕГА Адыгея-Кубань» состоялась презентация нового кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross, организованная дилерским центром Mitsubishi Motors компании «Юг-Авто»

Гости мероприятия могли протестировать Mitsubishi Eclipse Cross, чтобы оценить просторный трансформируемый салон, качественные материалы отделки и улучшенную эргономику. Также для них была подготовлена развлекательная шоу-программа.

«Eclipse Cross очаровал гостей своей выразительной дизайнерской концепцией DYNAMIC SHIELD. Стремительные линии кузова, облик, дополнительный рельеф передних и задних крыльев — все это соединилось в дерзком автомобиле», — отметили в компании «Юг-Авто».

Пройти тест-драйв в любое удобное время можно в дилерском центре Mitsubishi Motors в автомобильной деревне «Юг-Авто».

© Фото компании «Юг-Авто»
© Фото компании «Юг-Авто»
© Фото компании «Юг-Авто»
© Фото компании «Юг-Авто»
Автопром Краснодар
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