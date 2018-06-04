В Махачкале потушили пожар в мебельном цеху

В Махачкале в ночь на 4 июня потушили крупный пожар

По предварительным данным, на улице Бейбулатова, 7 загорелся одноэтажный мебельный цех. В 1:13 огонь локализовали, в 2:55 — потушили полностью. Площадь пожара достигла 400 кв. метров.

В тушении огня принимали участие 56 человек. Никто не погиб и не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Дагестану.