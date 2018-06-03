В Ростове откроется выставка с личными вещами Чикатило. Всего на пять часов

Личные вещи Чикатило покажут ростовчанам и гостям города 4 июня местные полицейские

Главное управление МВД России по Ростовской области открывает однодневную экспозицию в Музее истории органов правопорядка Дона. Выставка в преддверии празднования 300-летия российской полиции пройдет на улице Большой Садовой, 29. Вход свободный, но только после подачи групповой заявки. В этот музей традиционно пускают всех желающих только два раза в год.

Видео «300 лет в минуту», посвященное этой выставке, пресс-служба ГУ МВД Ростовской области публиковала в начале мая. Среди экспонатов не только личные вещи известного маньяка-убийцы Андрея Чикатило (в том числе шлпа, очки и ножи), но и указ президента Ельцина об отказе в помиловании преступника, а также награды сотрудиков полиции, именное оружие и редкие фото, в том числе связанные с другими громкими преступлениями.

Житель Ростовской области, Андрей Чикатило получил известность, совершив в период с 1978 по 1990 год 53 доказанных убийства по всей стране: 21 мальчика в возрасте от 7 до 16 лет, 14 девочек в возрасте от 9 до 17 лет, 18 девушек и женщин. Хотя сам преступник сознался в 56 убийствах, по оперативным данным, он совершил более 65 убийств. Чикатило был арестован 20 ноября 1990 года, 14 февраля он был казнен выстрелом в затылок.