Лукашенко обвинил россиян в попытках «приватизации Победы» в Великой Отечественной войне

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался по поводу обвинений в «историческом сепаратизме»

«Кому-то неймется, что удивительно — в России, приватизировать эту Победу. Как будто не было на войне других — белорусов, украинцев, грузин, армян, таджиков, туркмен... Весь Советский Союз воевал. Погибли даже не сотни и не тысячи, а сотни тысяч. Мы каждого третьего искалечили и потеряли. Вся Беларусь — это памятник. Тысячи сожженных деревень, ни в чем не повинных людей, стариков, детей», — приводит слова главы республики его пресс-служба.

Александр Лукашенко подчеркнул, что его удивляют «появляющиеся в российской прессе» обвинения Беларуси в «историческом сепаратизме» из-за того, что победу в Великой Отечественной войне отмечают 3 июля. Он пояснил: 3 июля это день освобождения Минска, и парад в этот день проводится всегда, кроме юбилейных дат, когда его приурочивают к 9 мая.

В 2018 году в Минске не дали разрешение на проведение акции «Бессмертный полк» — массового шествия с фотографиями родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Как сообщали Юга.ру, в середине мая Лукашенко встретился в Сочи с недавно избранным президентом России Владимиром Путиным. Глава РФ подчеркивал, что отношения с Беларусью укрепляются.

А восемь лет назад, в 2010 году президенты России, Беларуси и Украины — Медведев, Лукашенко и Янукович — пили водку и ели тушенку с ветеранами у стен московского Кремля 8 мая.