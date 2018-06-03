В ДТП под Анапой пострадали трое детей, один человек погиб

На трассе под Анапой в ночь на воскресенье, 3 июня, произошло ДТП, в результате которого четверо человек пострадали и один погиб

Около 1:30 ночи на дороге Анапа — Сукко на полосу встречного движения выехал водитель автомобиля «ЗАЗ Шанс». С ним столкнулся Mitsubishi Pajero с номерами другого региона. В результате ДТП скончался 45-летний водитель ЗАЗ, его пассажирка 1985 года рождения пострадала.

В больницу для осмотра доставлены трое детей из Mitsubishi — 2008, 2011 и 2013 года рождения, сообщила порталу Юга.ру начальник отдела пропаганды БДД и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская. Она подчеркнула, что благодаря использованию автомобильных кресел детям удалось избежать серьезных травм.

Собеседница портала Юга.ру просит напомнить водителям от лица автоинспекции: поскольку летом транспортный поток на дорогах Краснодарского края растет, будьте бдительны и соблюдайте правила безопасности, особенно при перевозке детей.