30 спортсменов отправились вплавь через Керченский пролив из Тамани

Группа российских спортсменов организовала заплыв на 5 км между Таманским полуостровом и Крымом

В заплыве участвуют 30 подготовленных пловцов, среди которых представители разных регионов страны, в том числе Воронежа, Москвы и Московской области, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Уфы и Ханты-Мансийска.

Четверо женщин и 26 мужчин стартовали с косы Чушка, а финишировать планируют в районе крепости Ени-Кале, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя организатора мероприятия Дарью Архипову.

Безопасность спортсменов на дистанции около 5,5 километров в течение нескольких часов обеспечивают катериа сопровождения.

По словам Архиповой, это первый подобный массовый заплыв через Керченский пролив. Однако Юга.ру еще летом 2014 года рассказывали, как пятеро кубанских пловцов преодолели это расстояние за 2,5 часа, полтора часа из которых они плыли против волн и ветра.

Иногда неорганизованных пловцов задерживает пограничное управление ФСБ: так случилось, например, в июне 2017 года, когда мужчину, страдающего потерей памяти и обвязанного пластиковыми бутылками, доставили из пролива сразу в больницу Керчи.