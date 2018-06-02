Bloomberg: Дерипаска хочет продать часть доли в «Группе ГАЗ»

Российский предприниматель Олег Дерипаска ведет с миноритарными инвесторами переговоры о продаже части своей доли в «Русских машинах», в которые входит «Группа ГАЗ»

Об этом пишет Bloomberg, утверждая, что таким образом Дерипаска пытается добиться снятия с него американских санкций.

По информации агентства, в обсуждении принимает участие в том числе экс-глава Magna International Зигфрид Вольф (с 2010 года входит в состав директоров «Русских машин» и «Группы ГАЗ»). При этом подчеркивается, что переговоры продолжаются, окончательного решения пока не принято.

Соглашение будет зависеть от того, согласится ли министерство финансов США снять санкции с «Русских машин» и «Группы ГАЗ», отмечает издание.

Управление контроля зарубежных активов (OFAC) Минфина США 22 мая сообщило, что санкции в отношении группы ГАЗ могут быть сняты, если Олег Дерипаска «утратит контроль» в ней, пишет «Коммерсантъ».

Как сообщали Юга.ру, ране Дерипаска покинул совет директоров энергетической компании En+ и металлургического объединения «РусАл», чтобы обойти санкционные ограничения со стороны Минфина США, включившего 6 апреля Дерипаску и ряд его компаний в SDN-лист, который накладывает ограничения на любое сотрудничество с ними американского бизнеса и граждан США.

За месяц до этого Дерипаска стал седьмым в списке миллиардеров с наибольшим доходом по версии Forbes.