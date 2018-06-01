В Сочи из-за массового ДТП закрыли проезд по Мамайскому тоннелю

Краснодарский край

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В результате ДТП с участием четырех автомобиле Мамайском тоннеле в Сочи пострадали пять человек

Инцидент произошел около 17 часов 1 июня. В тоннеле столкнулись два автомобиля Audi, ВАЗ-2107 и Mercedes.

«В результате аварии травмы получили три водителя и два пассажира, погибших нет. Водитель одной из Audi не пострадал», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

ДТП Сочи
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В Сочи из-за массового ДТП закрыли проезд по Мамайскому тоннелю
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