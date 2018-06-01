В Белореченске наградили призеров конкурса детского рисунка компании «ЕвроХим»

Краснодарский край

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В Белореченске в День защиты детей провели церемонию награждения лауреатов конкурса рисунков компании «ЕвроХим»

В арт-мероприятии «ЕвроХима» могли принять участие все желающие в возрасте до 17 лет, участниками стали дети из шести стран: Россия, Казахстан, Литва, Бельгия, Германия и Швейцария. В конкурсную комиссию поступило 689 художественных работ от 627 участников.

В состав жюри вошли представители компании «ЕвроХим», Лондонского агентства корпоративных коммуникаций и Московского издательского дома «МедиаЛайн». Эксперты отметили пять детских рисунков юных художников из Белореченска.

В номинации «Окружающая среда» в шорт-лист конкурса попали работы 9-летней Елены Белозерцевой и 11-летней Анны Чуклай. В номинации «Города и люди» специальный приз получила 5-летняя София Гулевич, в номинации «Здоровые растения» лидером стал 4-летний Антон Овчинников, лауреатом номинации «Города и люди» признали 11-летнюю Маргариту Шахмеликян.

В День защиты детей 1 июня в «ЕвроХим-БМУ» прошла торжественная церемония награждения. Исполнительный директор завода Сергей Клявлин вручил почетные грамоты, профессиональные наборы для рисования и подарки всем участникам, работы которых попали в шорт-лист международного конкурса.

© Фото пресс-службы «ЕвроХим-БМУ»
© Фото пресс-службы «ЕвроХим-БМУ»
© Фото пресс-службы «ЕвроХим-БМУ»
© Фото пресс-службы «ЕвроХим-БМУ»

«Моя работа называется "Огород", в ней отражен круговорот жизни в Белореченске. Замысел рисунка созрел из рассказов мамы, которая работает на заводе. Вообще я больше люблю спорт, занимаюсь гандболом, но на досуге рисую для себя», — поделилась лауреат конкурса Маргарита Шахмеликян.

По итогам конкурса детские работы опубликуют в отчете об устойчивом развитии компании «ЕвроХим» за 2017 год и на сайте холдинга. Конкурс планируют сделать более масштабным. Жюри предложило создать передвижную и виртуальную выставку работ и «Библиотеку креативных образов ЕвроХима», рассказали в пресс-службе «ЕвроХим-БМУ».

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