В Ростове у супругов изъяли опасную для здоровья краснокнижную рыбу и черную икру

Ростовская область

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В Ростове супружеская пара подозревается в незаконном обороте рыбной продукции, которая опасна для здоровья

Как сообщает пресс-служба СУ СК по области, долгое время подозреваемые занимались оборотом опасной для здоровья рыбы. Всего было изъято 1,5 тонны продукции, это свыше 8 тыс. особей, в том числе осетровых пород и видов, занесенных в Красную книгу РФ. Кроме этого, была обнаружена тара для фасовки икры ценных видов пород рыб.

Продукция является опасной для здоровья потребителей. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.238 УК РФ (Незаконный оборот продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья граждан).

Ростов-на-Дону Рыболовство Торговля
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В Ростове у супругов изъяли опасную для здоровья краснокнижную рыбу и черную икру
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