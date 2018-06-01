В Комсомольский микрорайон Краснодара возобновили подачу воды

Краснодарский край

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В Краснодаре заменили оборудование на водонапорной станции в Комсомольском микрорайоне

Работы проводили в ночь с 31 мая на 1 июня, на это время приостановили водоснабжение в микрорайоне. Идет заполнение водопроводной системы.

Заместитель директора департамента городского хозяйства и ТЭК Юрий Донченко рассказал, что процесс может занять время и водоснабжение возобновят, когда нормализуется давление воды, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

ЖКХ Краснодар
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В Комсомольский микрорайон Краснодара возобновили подачу воды
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