В Комсомольский микрорайон Краснодара возобновили подачу воды

В Краснодаре заменили оборудование на водонапорной станции в Комсомольском микрорайоне

Работы проводили в ночь с 31 мая на 1 июня, на это время приостановили водоснабжение в микрорайоне. Идет заполнение водопроводной системы.

Заместитель директора департамента городского хозяйства и ТЭК Юрий Донченко рассказал, что процесс может занять время и водоснабжение возобновят, когда нормализуется давление воды, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.