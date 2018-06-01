В Ростовской области погиб ребенок при обрушении стены заброшенного дома

Ростовская область

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В Усть-Донецком районе Ростовской области 13-летний мальчик погиб при обрушении стены заброшенного дома

По предварительным данным, 31 мая обрушилась стена одного из заброшенных домов в Усть-Донецком районе. Внутри был 13-летний мальчик, он получил травмы, от которых скончался на месте происшествия, сообщает пресс-служба СУ СК по области.

Установлено, что дом частично разрушен, долгое время в нем никто не жил, там не было оконных рам и входной двери.

Причины, по которым ребенок находился в заброшенном доме, а также обстоятельства его гибели будут установлены в ходе проверки. 

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