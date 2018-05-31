Главного медсоцэксперта Дагестана заподозрили в создании банды, продаже инвалидности и хищении десятков миллионов у ПФР

Следственные органы возбудили уголовное дело по нескольким статьям в отношении главы бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану Минтруда России Магомеда Махачева и его сообщников

Помимо Махачева, в доме которого 31 мая прошли обыски, под следствие попали руководители подведомственных бюро и работники бюро, а также трое местных жителей. В зависимости от роли каждого они подозреваются в преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ (Создание преступного сообщества с использованием служебного положения), ч. 2 ст. 210 УК РФ (Участие в преступном сообществе), п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки), ч. 1 ст. 292 (Служебный подлог) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

По данным следствия, в 2013 году Махачев создал преступное сообщество, которым руководил сам, и в которое входили указанные выше лица.

«В структуре преступного сообщества созданы устойчивые группы из числа подведомственных бюро, расположенных в многочисленных городах и районах республики, с назначением в них старших групп в лице руководителей указанных бюро. Они специализировались на систематическом установлении инвалидностей жителям республики, которые фактически являются здоровыми, а также в установлении инвалидностей гражданам за взятки», — сообщили в пресс-службе СКР по Дагестану.

Эти действия сопровождались служебными подлогами, привлечением к преступлениям подчиненных из числа врачей-экспертов, регистраторов, медсестер и других работников и гражданских лиц.

«Согласно по материалам прокурорской проверки и проведенных совместных мероприятий установлено, что членами преступного сообщества совместно с другими участниками указанной преступной организации в 2017 году незаконно признаны инвалидами более 300 жителей республики, в результате чего совершено хищение денежных средств Пенсионного фонда России в сумме около 24 млн рублей», — отметили в ведомстве.

Сейчас следователи совместно с сотрудниками ФСБ и МВД проводят обыски по месту жительства подозреваемых, устанавливают других членов преступного сообщества и совершенные ими преступления.