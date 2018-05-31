В Мостовском районе шесть человек избили полицейских, догонявших правонарушителя

В поселке Мостовском Краснодарского края задержали шестерых человек, которые напали на сотрудников полиции, которые устроили погоню за одним из них

Инцидент произошел ночью 31 мая. По данным следствия, 30-летний водитель Opel Astra не остановился по требованию двух инспекторов ДПС, в связи с чем патрульный автомобиль начал преследовать иномарку, вызвав на подмогу еще один наряд ДПС.

«Автомобиль правонарушителя был блокирован на ул. Горького в поселке Мостовском. В этот момент из двора домовладения на этой улице, принадлежащего родственникам водителя иномарки, вышли пять мужчин. Они вместе с правонарушителем напали на полицейских и стали наносить множественные удары», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

На место происшествия прибыли группы немедленного реагирования ОМВД по Мостовскому району, в итоге действия злоумышленников были пресечены. От их ударов пострадали пятеро полицейских — у них диагностировали закрытие черепно-мозговые травмы и сотрясения головного мозга.

Всех шестерых злоумышленников в возрасте от 28 до 37 лет задержали, в отношении них возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти). Рассматривается вопрос о заключении их под стражу.