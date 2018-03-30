Главного архитектора Махачкалы оставили под стражей и отстранили от должности

Советский суд Махачкалы продлил срок содержания под стражей главного архитектора Махачкалы Магомедрасула Гитинова, а также временно отстранил его от должности

Суд удовлетворил просьбу следствия продлить срок содержания под стражей Гитинова до 1 мая и ходатайство следствия об отстранении его от должности. Действия архитектора «подрывают авторитет власти и дискредитируют ее», объяснил свою позицию следователь.

Адвокаты в свою очередь попросили перевести Гитинова под домашний арест, а сам он возразил, что всегда являлся по вызову следователей и предоставлял им все требуемые материалы, передает «Кавказский узел».