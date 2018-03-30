Главного архитектора Махачкалы оставили под стражей и отстранили от должности

Дагестан

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Советский суд Махачкалы продлил срок содержания под стражей главного архитектора Махачкалы Магомедрасула Гитинова, а также временно отстранил его от должности

Суд удовлетворил просьбу следствия продлить срок содержания под стражей Гитинова до 1 мая и ходатайство следствия об отстранении его от должности. Действия архитектора «подрывают авторитет власти и дискредитируют ее», объяснил свою позицию следователь.

Адвокаты в свою очередь попросили перевести Гитинова под домашний арест, а сам он возразил, что всегда являлся по вызову следователей и предоставлял им все требуемые материалы, передает «Кавказский узел».

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Как сообщали Юга.ру, уголовное дело о превышении полномочий в отношении Магомедрасула Гитинова возбудили 2 февраля. По версии следствия, при составлении градостроительного плана он нарушил границы земельного участка, принадлежащего местному жителю. На основании этого плана началась закладка фундамента 12-этажного жилого дома, но суд обязал мэрию за счет бюджета снести построенный фундамент. Стоимость демонтажа строения и вывоза мусора составила около 4 млн рублей.

Кроме того, 14 февраля в отношении Гитинова  возбудили еще одно дело — о халатности. Его подозревают в том, что он допустил хаотичную застройку Махачкалы и выдал 11 разрешений на незаконное строительство.

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