В Дагестане уволили замминистра образования и науки
В Дагестане 15 мая сняли с должности заместителя министра образования и науки республики Алексея Карпухина
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Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Дагестана Артем Здунов.
«Освободить Алексея Карпухина от должности заместителя министра образования и науки Республики Дагестан по собственному желанию», — говорится в документе, опубликованном изданием «Черновик».
Алексей Карпухин в июле прошлого года распоряжением правительства Дагестана был назначен на должность заместителя министра образования и науки республики. Ранее он был директором в двух школах Москвы, сообщает пресс-служба минобразования Дагестана.
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