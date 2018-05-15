В Дагестане уволили замминистра образования и науки

Дагестан

Распечатать

В Дагестане 15 мая сняли с должности заместителя министра образования и науки республики Алексея Карпухина

Читайте также:

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Дагестана Артем Здунов.

«Освободить Алексея Карпухина от должности заместителя министра образования и науки Республики Дагестан по собственному желанию», — говорится в документе, опубликованном изданием «Черновик».

Алексей Карпухин в июле прошлого года распоряжением правительства Дагестана был назначен на должность заместителя министра образования и науки республики. Ранее он был директором в двух школах Москвы, сообщает пресс-служба минобразования Дагестана.

Кадровые перестановки

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Адыгею в конце лета начнут поставлять оборудование для ветропарка
Политика Алексея Навального арестовали на 30 суток
Жителей Кабардино-Балкарии предупредили о граде и сходе селей
Во Франции из-за расследования терактов задержали шестерых представителей чеченского сообщества
В Краснодаре пропал пенсионер
В Дагестане уволили замминистра образования и науки

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале