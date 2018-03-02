Замглавы таможни Дагестана задержан за контрабанду и наркотрафик — РБК

Дагестан

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В Дагестане задержали замначальника республиканской таможни Араза Галимова, которого подозревают в контрабанде и наркотрафике через южную границу республики с Азербайджаном

Об этом РБК сообщили источники в руководстве республики и близкие к правительству РД.

Об обысках в доме Галимова также сообщало местное издание «Новое дело».

В таможне эту информацию не подтвердили, но указали, что «идут следственные действия».

«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщил, что в Дагестане задержали троих сотрудников таможни, один из них — начальник отдела досмотра. Их, по словам источника, подозревают в вымогательстве взяток у пересекающих границу граждан.

Коррупция Таможня Чиновники

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