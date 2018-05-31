В Адыгее мотоциклисты в шлемах ограбили заправку

Адыгея

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В Адыгее разыскивают грабителей, которые напали на кассира автозаправки и похитили все деньги

В МВД по Адыгее подтвердили информацию о совершении грабежа. Нападение произошло 28 мая около 4:00. Момент ограбления зафиксировали видеокамеры.

На съемке видно, как двое молодых людей в шлемах подъехали на мотоциклах к АЗС возле аула Понежукай. Угрожая предметми, похожими на пистолет, они забрали деньги.

«В настоящее время по факту проводятся следственные мероприятия. Ведется розыск грабителей», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе МВД по Адыгее.

Ограбление Полиция
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