В Новороссийске на набережной обустроят кластер делового туризма по проекту архитектурного бюро Захи Хадид

В Новороссийске подвели итоги международного конкурса на разработку концепции развития части набережной имени Адмирала Серебрякова

В конкурсе приняли участие компании со всего мира. Победителем стал проект международного консорциума, лидером которого является британское архитектурное бюро Захи Хадид (Zaha Hadid Architects). В состав консорциума также вошли специалисты в области консалтинга, ландшафтных и инженерных решений, сообщили в пресс-службе агентства стратегического развития «Центр», которое является консультантом проекта.

На конкурсе представили комплексную концепцию кластера в сфере делового туризма.

Согласно проекту, в Новороссийске на набережной необходимо построить девять зданий, соединенных на разных уровнях проходами, площадями и подиумами. Здания также будут иметь продолжение в виде причалов, уходящих в море.

Авторы проекта отмечают, что в результате получится конфигурация, вписывающаяся в общую архитектуру города. Проект подразумевает создание деловых, экологических, культурных и рекреационных функций.