В Новороссийске на набережной обустроят кластер делового туризма по проекту архитектурного бюро Захи Хадид

Краснодарский край

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В Новороссийске подвели итоги международного конкурса на разработку концепции развития части набережной имени Адмирала Серебрякова

В конкурсе приняли участие компании со всего мира. Победителем стал проект международного консорциума, лидером которого является британское архитектурное бюро Захи Хадид (Zaha Hadid Architects). В состав консорциума также вошли специалисты в области консалтинга, ландшафтных и инженерных решений, сообщили в пресс-службе агентства стратегического развития «Центр», которое является консультантом проекта.

На конкурсе представили комплексную концепцию кластера в сфере делового туризма.

Согласно проекту, в Новороссийске на набережной необходимо построить девять зданий, соединенных на разных уровнях проходами, площадями и подиумами. Здания также будут иметь продолжение в виде причалов, уходящих в море.

Авторы проекта отмечают, что в результате получится конфигурация, вписывающаяся в общую архитектуру города. Проект подразумевает создание деловых, экологических, культурных и рекреационных функций.

Заха Хадид — ирако-британская архитектор и дизайнер. Она является представительницей деконструктивизма. Хадид стала автором таких проектов, как Водный центр для Олимпийских игр в Лондоне, Большой художественный музей Государственного университета Мичигана в США и Оперный театр в Гуанчжоу в Китае.

По проекту Захи Хадид в 2012 году в Подмосковье построили футуристический особняк. В 2015 году в Москве в районе Дубровки открылся бизнес-центр Dominion Tower, возведенный по проекту «Zaha Hadid Architects».

Архитектор умерла в 2016 году. Сейчас работает ее бюро Zaha Hadid Architects.

Архитектура Новороссийск Строительство
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