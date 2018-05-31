В поселке Плодородном-2 под Краснодаром детский сад достроят в августе

В поселке Плодородном-2 под Краснодаром продолжают строительство детского сада

Степень готовности объекта оценил мэр Краснодара Евгений Первышов.

«Большая часть строительно-монтажных работ выполнена. Видно, что все сделано грамотно и качественно, помещения просторные и светлые. Рассчитываю, что все работы будут завершат в августе», — сказал Евгений Первышов.

Директор подрядной организации «Грант Строй» Елена Соловьева рассказала, что сейчас двухэтажное здание полностью построили, уже сделали перегородки, установили окна. Во внутренних помещениях более чем наполовину сделали предчистовую отделку. Рабочие монтируют инженерные сети. Соловьева отметила, что на первом этаже в игровых комнатах сделают теплые полы.

На завершающем этапе обустроят прилегающую территорию — установят веранды и проведут озеленение. По словам директора компании, готовность детского сада составляет около 70%, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, в 2017 в поселке Плодородном-2 на улице Александровской, 30 начали строительство детского сада на 170 мест.