В Краснодаре запретили парковку на конечной остановке улицы Сормовской

В Краснодаре на улицах Сормовской и 1-го Мая ввели запрет на парковку автомобилей в местах остановки общественного транспорта

Глава городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов провел выездное совещание, посвященное проблемам, связанным с парковкой легковых автомобилей и большегрузов на конечных остановках в районе улиц Сормовской и 1-го Мая.

«Это конечная остановка для 13 маршрутов общественного транспорта — троллейбусов, автобусов как КТТУ, так и частных перевозчиков. Ежедневно сюда приезжают до 200 единиц общественного транспорта, для которых здесь организован пункт отстоя. Однако на нем бросают свои машины жители окрестных домов», — сказал Архипов.

Он пояснил, что на прошлой неделе с обеих сторон стоянки установили знаки, запрещающие проезд, чтобы не создавать аварийных ситуаций и освободить пространство от частного транспорта. Однако, по словам Архипова, многие жители продолжают парковать свои машины на остановке.

Чтобы решить проблему, на конечной будут регулярно дежурить наряды ДПС, сотрудники департамента транспорта и специалисты Союза транспортников Кубани, передает пресс-служба администрации Краснодара.