Убийство журналиста Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой

Убийство российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве было инсценировано

На пресс-конференции Службы безопасности Украины (СБУ) 30 мая было объявлено, что произошедшее было частью спецоперации.

«Я мог бы принести соболезнования семье Аркадия Бабченко, но не буду этого делать. Напротив, сегодня я поздравлю Аркадия с третьим днем рождения и приглашаю его в зал», — цитирует главу СБУ Василя Грицака «Лента.ру».

После этого Аркадий Бабченко вышел к публике. Он попросил прощения у жены и близких за то, что не рассказал им об участии в спецоперации.

Представитель СБУ сообщил, что спецслужбы узнали о готовящемся покушении. Подозреваемый в подготовке убийства уже задержан. Им оказался гражданин Украины, которого завербовали российские спецслужбы. За убийство журналиста была обещана награда 40 тыс. долларов.

Как сообщали Юга.ру, вечером 29 мая было объявлено о том, что Аркадия Бабченко застрелили в его квартире в Киеве. Следственный комитет России возбудил дело об убийстве журналиста.