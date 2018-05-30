Убийство журналиста Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой
Убийство российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве было инсценировано
На пресс-конференции Службы безопасности Украины (СБУ) 30 мая было объявлено, что произошедшее было частью спецоперации.
«Я мог бы принести соболезнования семье Аркадия Бабченко, но не буду этого делать. Напротив, сегодня я поздравлю Аркадия с третьим днем рождения и приглашаю его в зал», — цитирует главу СБУ Василя Грицака «Лента.ру».
После этого Аркадий Бабченко вышел к публике. Он попросил прощения у жены и близких за то, что не рассказал им об участии в спецоперации.
Представитель СБУ сообщил, что спецслужбы узнали о готовящемся покушении. Подозреваемый в подготовке убийства уже задержан. Им оказался гражданин Украины, которого завербовали российские спецслужбы. За убийство журналиста была обещана награда 40 тыс. долларов.
Как сообщали Юга.ру, вечером 29 мая было объявлено о том, что Аркадия Бабченко застрелили в его квартире в Киеве. Следственный комитет России возбудил дело об убийстве журналиста.
#СБУ: ми спрацювали! pic.twitter.com/VIYNcnVC8C— СБ України (@ServiceSsu) May 30, 2018
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