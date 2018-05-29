В Киеве убит российский журналист Аркадий Бабченко

Российского журналиста Аркадия Бабченко застрелили в его квартире в Киеве

По информации украинского издания «Обозреватель», Бабченко скончался в машине скорой помощи. Эту информацию изданию подтвердили в полиции Киева.

«ЧП произошло на улице Никольско-Слободская в Днепровском районе столицы. На линию 102 поступило сообщение от врачей: им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в доме своего мужа в крови. От полученного ранения, предварительно — в спину, пострадавший скончался. Погибший — гражданин РФ, 1977 года рождения, ведущий одного из телеканалов», — сообщили в отделе коммуникации ведомства.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Аркадий Бабченко — военный журналист. В феврале 2017 года он уехал из России, объяснив это поступавшими в его адрес угрозами после высказывания о катастрофе Ту-154 Минобороны над Черным морем, когда он заявил, что летевшие в Сирию артисты ансамбля имени Александрова не достойны сожаления. Некоторое время журналист жил в Праге, а также в Израиле, а в августе 2017 года переехал в Киев, пишет Life.