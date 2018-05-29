СКР возбудил дело об убийстве журналиста Аркадия Бабченко в Киеве

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве

«За последние несколько лет на территории Украины были убиты уже несколько российских граждан: журналист Павел Шеремет, экс-депутат Денис Вороненков. Следственный комитет не намерен оставлять без внимания жестокие преступления в отношении граждан России», — говорится в заявлении СК РФ,

Как сообщали Юга.ру, Бабченко был застрелен в своей квартире в столице Украины вечером 29 мая выстрелом в спину. Его жена вызвала скорую, мужчина умер по пути в больницу.

В полиции Киева назвали наиболее вероятной версией произошедшего профессиональную деятельность Бабченко, передает «Интерфакс». На Украине по факту произошедшего открыто уголовное производство по ст.115 УК «Умышленное убийство».

Бабченко покинул Россию в 2017 году в связи с поступавшими ему угрозами. После этого он жил в Праге, затем в Израиле, с августа 2017 года находился в Киеве. В последнее время работал телеведущим на крымско-татарском канале ATR.

Народный депутат, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко написал в своем фейсбуке, что Бабченко убили, когда он возвращался домой из магазина.

«Убийца его поджидал на лестничной клетке в подъезде. Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину, сделал несколько выстрелов в спину», — сообщил Геращенко.