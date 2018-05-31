Жителям Кубани предложили обменять число пройденных за день шагов на гигабайты мобильного интернета
«Билайн» запустил акцию «Гиги за шаги», которая позволяет менять шаги на гигабайты
Абоненты могут каждый день получать дополнительные 100 Мб к своему пакету мобильного интернета, совершая походы по магазинам или прогулки с друзьями. Для этого нужно пройти 10 тыс. шагов и более в течение дня. Интернет-трафик начисляют на следующий день при условии положительного баланса счета. Бонусные мегабайты могут быть начислены только один раз в день, сообщили в пресс-службе компании.
Отслеживать количество шагов можно в приложении «Мой Билайн». Оно синхронизирует данные из приложений «Здоровье» на iPhone (iOS 9 и выше), а также Google Fit для Android (версии ОС 4 и выше). Затем приложение каждый день конвертирует шаги в мегабайты дополнительного трафика. Отмечается, что акция расширяет возможности новой тарифной линейки «Все мое!». Пользователи этих тарифов смогут получать дополнительно до 3 Гб каждый месяц.
При разработке акции «Гиги за шаги» в апреле 2018 года «Билайн» провел исследование среди абонентов. Около 42% владельцев смартфонов отметили, что регулярно занимаются физической активностью. Более 71% следят за показателями своих тренировок с помощью смартфонов, а 43% ставят план по количеству шагов в сутки.
«Запуск акции "Гиги за шаги" стал продолжением реализации стратегии "Билайн", направленной на предвидение и удовлетворение актуальных потребностей клиентов. Для тех, кто уже ведет активный образ жизни, участие в акции — это возможность получать выгоду за привычные действия. Для тех, кто менее спортивен, — это дополнительный стимул начать действовать. Уверены, что нашим клиентам понравится, как просто можно превратить пройденные шаги в интернет-трафик, а полученные результаты и польза для здоровья сделают их счастливыми», — сказала вице-президент по маркетингу массового рынка ПАО «ВымпелКом» Ирина Лебедева.
Акция «Гиги за шаги» действует для физических лиц, обслуживающихся на одном из тарифов предоплатной системы расчетов линейки «Все мое!» с 29 мая по 30 сентября на территории РФ, за исключением Чукотского АО, Крыма и Севастополя. Подробную информацию об акции можно узнать на сайте.
На учет данных по количеству шагов могут влиять индивидуальные технические особенности типов носимых фитнес-устройств и мобильных приложений, а также личные особенности участников акции, например длина шага или скорость передвижения.
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