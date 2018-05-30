На вице-мэра Владикавказа завели семь уголовных дел о растрате денег

В Северной Осетии на заместителя главы Владикавказа Романа Гозюмова завели семь уголовных дел

Его подозревают в растрате денег в особо крупном размере, которые были выделены на премиальные и стимулирующие выплаты. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сумма не уточняется.

Сейчас проводят расследование. Устанавливаются все обстоятельства.

Роман Гозюмов является вице-мэром Владикавказа, начальником управления образования. Он курирует управление образования, управление культуры, а также комитет молодежной политики, физической культуры и спорта.