В Дагестане нашли схрон оружия и боеприпасов убитого боевика

В пригороде Махачкалы оперативники нашли тайник убитого боевика

В схроне обнаружили гранату и 78 холостых патронов. Оружие и боеприпасы отправили в экспертно-криминалистический центр регионального МВД.

По предварительным данным, тайник принадлежал боевику из «махачкалинской» банды Мирзабеку Идрисову. Его убили 7 мая 2016 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление Росгвардии по Республике Дагестан.