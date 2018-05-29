В Ростове-на-Дону пассажира самолета сняли с рейса из-за сообщения о бомбе

Ростовская область

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Пассажир рейса Ростов-на-Дону — Тбилиси во время посадки сообщил бортпроводнику, что у него в сумке взрывное устройство

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя авиакомпании «Победа». На место вызвали полицейских. Мужчине отказали в перелете.

Сотрудники службы авиационной безопасности с кинологами провели локальный досмотр самолета. Бомбу не обнаружили.

В связи с инцидентом рейс задержали на 35 минут. Также ожидается задержка обратного рейса из Тбилиси. В авиакомпании уточнили, что все вынужденные убытки из-за задержки рейсов будут взысканы с нарушителя.

Авиация Полиция Ростов-на-Дону
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