В Ростове-на-Дону пассажира самолета сняли с рейса из-за сообщения о бомбе

Пассажир рейса Ростов-на-Дону — Тбилиси во время посадки сообщил бортпроводнику, что у него в сумке взрывное устройство

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя авиакомпании «Победа». На место вызвали полицейских. Мужчине отказали в перелете.

Сотрудники службы авиационной безопасности с кинологами провели локальный досмотр самолета. Бомбу не обнаружили.

В связи с инцидентом рейс задержали на 35 минут. Также ожидается задержка обратного рейса из Тбилиси. В авиакомпании уточнили, что все вынужденные убытки из-за задержки рейсов будут взысканы с нарушителя.