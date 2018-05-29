В Сочи жителей предупредили о сильном ветре

Краснодарский край

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В Сочи ожидают порывы ветра до 15 м/с

По данным ЕДДС Сочи, с 18:00 29 мая до 18:00 30 мая на курорте возможно усиление ветра, местами порывы будут достигать 15 м/с.

В пресс-службе администрации Сочи рекомендовали не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и другими конструкциями.

Спасатели просят горожан и отдыхающих быть бдительными, принять необходимые меры предосторожности. В случае происшествий звонить по мобильному номеру 112.

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