В Сочи жителей предупредили о сильном ветре
В Сочи ожидают порывы ветра до 15 м/с
По данным ЕДДС Сочи, с 18:00 29 мая до 18:00 30 мая на курорте возможно усиление ветра, местами порывы будут достигать 15 м/с.
В пресс-службе администрации Сочи рекомендовали не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и другими конструкциями.
Спасатели просят горожан и отдыхающих быть бдительными, принять необходимые меры предосторожности. В случае происшествий звонить по мобильному номеру 112.
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