Двое неизвестных избили журналиста в центре Ставрополя
Ставропольский журналист Антон Чаблин подвергся нападению, которое связывает с профессиональной деятельностью
Инцидент произошел вечером 26 мая на проспекте Карла Маркса в центре Ставрополя, когда Чаблин и его жена вышли из кинотеатра.
«В районе перекрестка с улицей Голенева подошли двое неизвестных. Окликнули меня по имени и стали избивать. (...) Я уверен, что это связано с моей журналистской деятельностью. Один из нападавших сказал, что это — за мой "длинный язык" и "дальше веселее будет"», — приводит слова журналиста группа Ставинсайд в фейсбуке.
Ситуацию обсудили на заседание члены краевого парламента.
«Депутаты краевого парламента выразили уверенность в том, что правоохранительные органы сработают четко и профессионально, и виновные будут найдены», — сообщили в пресс-службе парламента региона.
Парламентарии решили взять инцидент на контроль и подготовят в правоохранительное органы соответствующий депутатский запрос.
Пострадавший журналист написал заявление в полицию, сейчас сотрудники МВД проводят доследственную проверку, передает ГТРК «Ставрополье».
Антон Чаблин сотрудничает с изданиями «Открытая газета», «Кавказ Пост», «Свободная пресса».
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