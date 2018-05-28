Двое неизвестных избили журналиста в центре Ставрополя

Ставропольский журналист Антон Чаблин подвергся нападению, которое связывает с профессиональной деятельностью

Инцидент произошел вечером 26 мая на проспекте Карла Маркса в центре Ставрополя, когда Чаблин и его жена вышли из кинотеатра.

«В районе перекрестка с улицей Голенева подошли двое неизвестных. Окликнули меня по имени и стали избивать. (...) Я уверен, что это связано с моей журналистской деятельностью. Один из нападавших сказал, что это — за мой "длинный язык" и "дальше веселее будет"», — приводит слова журналиста группа Ставинсайд в фейсбуке.

Ситуацию обсудили на заседание члены краевого парламента.

«Депутаты краевого парламента выразили уверенность в том, что правоохранительные органы сработают четко и профессионально, и виновные будут найдены», — сообщили в пресс-службе парламента региона.

Парламентарии решили взять инцидент на контроль и подготовят в правоохранительное органы соответствующий депутатский запрос.

Пострадавший журналист написал заявление в полицию, сейчас сотрудники МВД проводят доследственную проверку, передает ГТРК «Ставрополье».

Антон Чаблин сотрудничает с изданиями «Открытая газета», «Кавказ Пост», «Свободная пресса».