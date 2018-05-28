В Ставрополе пассажир ударил водителя троллейбуса. Она потеряла сознание и врезалась в дерево

Полиция Ставрополя проверяет обстоятельства инцидента, в ходе которого пассажир избил женщину, управлявшую троллейбусом, из-за чего транспортное средство врезалось в дерево

Инцидент произошел днем 27 мая на ул. Шпаковской в краевой столице. По данным правоохранительных органов, на остановке мужчину защемило дверями троллейбуса, после чего он ворвался в кабину к водителю и ударил ее кулаком в голову.

От удара женщина потеряла сознание, троллейбус начал самопроизвольное движение и врезался в дерево. Из пассажиров никто не пострадал.

В УМВД по Ставрополю проводят проверку по данному факту, обстоятельства произошедшего выясняются, передает NewsTracker.