В Северском районе женщина не успела вывести приемную 17-летнюю дочь из горящего дома. Девушка погибла

Краснодарский край

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В Северском районе возбудили уголовное дело по факту гибели 17-летней девушки во время пожара

«Пожар произошел ночью 28 мая в частном доме в поселке Ильском. По предварительным данным, женщина обнаружила возгорание в доме. Она вывела всех детей из горящего помещения и отправилась обратно за своей приемной дочерью, которая спала. Однако пламя было уже сильно и девушку спасти не удалось», — рассказала порталу Юга.ру помощник руководителя СКР по Краснодарскому краю Иветта Агаян.

Уголовное дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности». Устанавливаются обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.

Пожары Северский район Следственный комитет
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