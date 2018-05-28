В Северском районе женщина не успела вывести приемную 17-летнюю дочь из горящего дома. Девушка погибла

В Северском районе возбудили уголовное дело по факту гибели 17-летней девушки во время пожара

«Пожар произошел ночью 28 мая в частном доме в поселке Ильском. По предварительным данным, женщина обнаружила возгорание в доме. Она вывела всех детей из горящего помещения и отправилась обратно за своей приемной дочерью, которая спала. Однако пламя было уже сильно и девушку спасти не удалось», — рассказала порталу Юга.ру помощник руководителя СКР по Краснодарскому краю Иветта Агаян.

Уголовное дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности». Устанавливаются обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.