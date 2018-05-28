В Ингушетии из-за нарушений пожарной безопасности временно закрыли реабилитационный центр и школу

Ингушетия

Распечатать

В Ингушетии временно закрыли республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов и Центр образования в Магасе в связи с нарушениями требований пожарной безопасности

Такое решение вынес Магасский районный суд, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ГУ МЧС России по республике.

В мае инспекторы пожарного надзора вместе с представителями прокуратуры проводили проверки реабилитационного центра и школы, во время которых выявили нарушения требований пожарной безопасности. Обследование здания показало, что на путях эвакуации нет аварийного освещения, металлические конструкции спортзалов не защищены огнезащитной краской.

Материалы проверки направили в Магасский районный суд. Учреждения будут закрыты до устранения нарушений.

Отмечается, что в учреждениях неоднократно проводили такие проверки. По результатам составляли административные материалы, руководителей привлекали к административной ответственности в виде штрафа.

Безопасность Суд Школа
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На Кубани в День пограничника устроили автопробег по центру детского отдыха «Тополек»
В Усть-Лабинском районе открылся летний центр детского отдыха «Тополек»
На Дону пятилетняя девочка отравилась угарным газом при пожаре
На жительницу Ставрополья завели дело за избиение пятилетней девочки ремнем
«Магнит» представит новый формат гипермаркета к концу года
В Грузии обнаружили морского котика из дельфинария Анапы

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале