В Ингушетии из-за нарушений пожарной безопасности временно закрыли реабилитационный центр и школу

В Ингушетии временно закрыли республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов и Центр образования в Магасе в связи с нарушениями требований пожарной безопасности

Такое решение вынес Магасский районный суд, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ГУ МЧС России по республике.

В мае инспекторы пожарного надзора вместе с представителями прокуратуры проводили проверки реабилитационного центра и школы, во время которых выявили нарушения требований пожарной безопасности. Обследование здания показало, что на путях эвакуации нет аварийного освещения, металлические конструкции спортзалов не защищены огнезащитной краской.

Материалы проверки направили в Магасский районный суд. Учреждения будут закрыты до устранения нарушений.

Отмечается, что в учреждениях неоднократно проводили такие проверки. По результатам составляли административные материалы, руководителей привлекали к административной ответственности в виде штрафа.