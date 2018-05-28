В Сочи провели фестиваль в честь начала сезона сбора чайного листа

В Сочи на площадке Мацестинской чайной фабрики состоялся фестиваль чая — 2018

Этим праздником Ассоциация производителей Краснодарского чая третий год подряд торжественно открывает сезон сбора урожая.

Гости могли попробовать свежий чай и молекулярные коктейли, а также увидеть плантации и производство, поучаствовать в мастер-классах по купажированию и чайной живописи.

Чайные хозяйства в Сочи являются сельхозпредприятиями и агротуристическими комплексами.

«В прошлом году на мацестинских плантациях побывали около 5 тыс. гостей. Также популярен туристический маршрут и в чайные домики "Дагомысчай"», — отметили в пресс-службе Мацестинской чайной фабрики Константина Туршу.