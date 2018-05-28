Загородные детские лагеря Адыгеи начали принимать отдыхающих

В Адыгее 28 мая стартовала детская летняя оздоровительная кампания, детей начинают принимать в трех загородных лагерях — «Кавказ», «Лань» и «Горный»

«Начался заезд в трех загородных оздоровительных лагерях. Они находятся в горной части республики и в течение всего лета всегда принимают большое число желающих отдохнуть. Всего планируется четыре смены продолжительностью 21 день каждая. Сегодня "Кавказ" принимает 230 детей, лагеря "Лань" и "Горный" — по 200 детей», — сообщили порталу Юга.ру в министерстве труда и социального развития Адыгеи.

Как уточнили в пресс-службы главы республики, в течение лета в проведении детской оздоровительной кампании примут участие 95 организаций отдыха и оздоровления детей, две из которых расположены за пределами Адыгеи. Отдыхом и оздоровлением планируется охватить 23 тыс. детей школьного возраста.

«Работа по организации летнего оздоровительного отдыха детей — это очень важное направление. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подчеркивает, что важно не только обеспечить качественный и безопасный отдых, но и подготовить обширную культурную, образовательную и воспитательную программу. Досуг детей должен быть интересным и познавательным», — отметила вице-премьер Адыгеи Наталья Широкова.

На организацию детской оздоровительной кампании из бюджетов всех уровней планируется направить около 125 млн рублей.