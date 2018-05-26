«Локомотив-Кубань» проиграл «Химкам» во втором матче плей-офф Единой лиги ВТБ

Баскетболисты «Локомотива-Кубани» на выезде проиграли «Химкам» во втором матче раунда плей-офф Единой лиги ВТБ

Встреча, прошедшая в Подмосковье, закончилась со счетом 77:72 в пользу «Химок». «Локо» вел счет в первой половине игры (23:15, 39:34), третья четверть закончилась ничьей — 55:55, в заключительные десять минут хозяевам удалось вырвать победу — 77:72.

Самым результативным в составе краснодарцев стал защитник Дмитрий Кулагин, который записал на свой счет 19 очков.

Напомним, в первом матче раунда «красно-зеленые» также уступили «Химкам» — со счетом 66:79.

Решающий третий матч серии пройдет в Химках 28 мая.