«Локомотив-Кубань» проиграл «Химкам» во втором матче плей-офф Единой лиги ВТБ
Баскетболисты «Локомотива-Кубани» на выезде проиграли «Химкам» во втором матче раунда плей-офф Единой лиги ВТБ
Встреча, прошедшая в Подмосковье, закончилась со счетом 77:72 в пользу «Химок». «Локо» вел счет в первой половине игры (23:15, 39:34), третья четверть закончилась ничьей — 55:55, в заключительные десять минут хозяевам удалось вырвать победу — 77:72.
Самым результативным в составе краснодарцев стал защитник Дмитрий Кулагин, который записал на свой счет 19 очков.
Напомним, в первом матче раунда «красно-зеленые» также уступили «Химкам» — со счетом 66:79.
Решающий третий матч серии пройдет в Химках 28 мая.
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