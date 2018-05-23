«Локомотив-Кубань» проиграл «Химкам» в первом матче плей-офф Единой лиги ВТБ

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 23 мая провел первый матч раунда плей-офф Единой лиги ВТБ против подмосковных «Химок»

Первая игра серии до трех побед завершилась со счетом 66:79.

Самым результативным игроком в составе красно-зеленых стал Марди Коллинз, набравший 14 очков. На счету Дмитрия Кулагина 10 очков.

Второй и третий матчи серии до трех побед пройдут 26 и 28 мая в Химках. Если понадобится, решающие игры сосвоятся в Краснодаре 31 мая и 2 июня.

Как сообщали Юга.ру, команда Саши Обрадовича завершила регулярный чемпионат на третьем месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

Баскетбол Краснодар ПБК «Локомотив-Кубань»
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